Hatay'da yakalanan kaçak mültecilere yardım

Hatay'da, yaşa dışı yollarla Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 11 kaçak mülteci yakalandı. Aralarında bulunan iki şüpheli gözaltına alınırken, mültecilere Hatay Yardımlaşma Derneği tarafından temin edilen çorap, mont ve ayakkabı polisler tarafından dağıtıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yaşa dışı yollarla Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 11 kaçak mülteci yakalandı. Trafikte yakalanan mültecileri taşıyan araç sürücüleri H.K. ve H.Ö. göçmen kaçakçılığı suçlarından gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen mültecilere, Hatay Yardımlaşma Derneği tarafından ilk olarak yemek verildi. Daha sonra dernek tarafından temin edilen çorap, mont ve ayakkabı polisler tarafından mültecilere dağıtıldı.

Kaçak mülteciler emniyetteki işlemlerinin ardından Hatay İl Göç İdaresine teslim edilecek.