Hatay'da Yalova ekipleri 1 kişiyi daha enkazdan sağ çıkarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında Hatay'da görev yapan Yalova Belediyesi İtfaiye Ekipleri ile Yalova Belediyesi gönüllüleri, depremin 5'inci gününde bir kişiyi daha enkazdan sağ çıkardı. Çıkarma görüntüleri anbean kaydedildi.

Yalova Belediyesi İtfaiye ekipleri ve gönüllüleri dün Hatay Cumhuriyet Caddesinde 4 katlı binanın en alt katında bulunan Ahmet isimli vatandaşı kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Ekipler zorlu uğraşları sonucu kurtarıldı. Deprem sonrası kendi imkanlarıyla enkazdan çıkan oğlu babasının kurtarılmasını heyecanla izledi. Depremden 110 saat sonra çıkarılan baba saha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekipler bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.