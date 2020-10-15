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Hatay'da yanan ağaçlar soğutuluyor

Hatay’da geçen hafta çıkan yangında zarar gören ağaçları soğutma çalışması devam ediyor.

Hatay'da geçen hafta çıkan yangında zarar gören ağaçları soğutma çalışması devam ediyor.


9 Ekim Cuma günü başlayıp Belen, Arsuz ve İskenderun'da yerleşim yerlerine sıçrayan ve cumartesi akşamı kontrol altına alınan yangının oluşturduğu hasar tespit çalışması sürüyor. İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak dün Belen ilçesine bağlı İssume Mahallesi'ndeki yangın bölgesine gelerek yanan ağaçları damgalamaya başladı.


İtfaiye ekipleri de Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde yanan ağaçlar için aradan bir hafta geçmesine rağmen soğutma çalışması yapıyor. Ağaçların köklerine su sıkarak soğutma çalışması yapan ekiplerin gün boyu belirli aralıklarla çalışmalarına devam edecekleri öğrenildi.

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