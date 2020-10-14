Hatay'da yanan ağaçlarda damgalama çalışması başladı

Hatay'da yangında yanan ağaçlar için damgalama çalışması başlatıldı. Çalışmanın ardından yanan ağaçlar kesilip, alan tekrar yeşillendirilecek.

Hatay'da 9 Ekim Cuma günü başlayıp Belen, Arsuz ve İskenderun'da yerleşim yerlerine sıçrayan ve Cumartesi akşamı kontrol altına alınan yangının oluşturduğu hasarı tespit çalışmaları sürüyor. İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak Belen ilçesine bağlı İssume Mahallesi'ndeki yangın bölgesine gelerek yanan ağaçları damgalamaya başladı. Yanan ağaçları tek tek damgalayıp üzerine numara yazan ekipler, ağacın gövdesini ölçerek kesim işlemine hazır hale getiriyor. Damgalama işleminin ardından ağaçların kesileceği, alanın temizlenerek tekrardan yeşillendirileceği öğrenildi.