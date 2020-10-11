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Hatay'da yanan alanlar havadan görüntülendi

Hatay’ın Belen ve Arsuz ilçelerinde çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar ve yerleşim yerleri drone ile havadan görüntülendi.

Hatay'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar ve yerleşim yerleri drone ile havadan görüntülendi.


Yangınlar, iki gün önce Cuma günü sabah Belen, akşam da Arsuz ilçesinde çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler yangınlara havadan ve karadan müdahale etti. Alevler rüzgarın da şiddetiyle yerleşim yerlerine sıçradı. Alevler dün akşam itibariyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası drone ile havadan çekilen görüntüler ise tahribatın büyüklüğünü gözler önüne serdi.


Diğer yandan, yanan noktalarda soğutma çalışmaları sürüyor.

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