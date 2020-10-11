Hatay'da yanan alanlara 10 bin ağaç dikilecek

Sanayici ve iş insanı Liberya Fahri Başkonsolosu Selahattin Yılmaz, Hatay'ı yeniden yeşillendirmek adına, iş ve sanat dünyasını da dahil ederek Tarım ve Orman Bakanlığı ve Hatay Orman Müdürlüğü onayı ile "Ağaçlandırma Kampanyası" düzenliyor.

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, bölgedeki bütün ağaçların yok olmasına neden oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Müdürlüğü'nün onayı ile iş insanı Selahattin Yılmaz, bölgeye ilk etapta 10 bin ağaç getirtmek için harekete geçti. Yılmaz, medeniyetler şehri olan Hatay'ı yine eski yeşilliğine kavuşturmak için iş ve sanat dünyasını da kampanyaya katılmaya davet etti.

Selahattin Yılmaz yaptığı açıklamada, “Hatay medeniyetler şehri olarak birçok farklı medeniyeti burada yaşatıyor. Uzakta olsak da Hataylıyız. Doğanın yok olması demek insanın yok olması nefesin yok olması demek. Biz yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. İş ve sanat dünyasının da desteği ile bu kampanyamızı daha da büyüteceğiz” dedi.