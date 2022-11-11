Hatay'da yanan fabrikadaki tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gece yanan mobilya fabrikasındaki tahribat gün ağarınca ortaya çıktı.

Antakya Mobilya İhtisas Sanayi Sitesi'nde (MOBSAN) faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Fabrikadaki tahribat gün ağarınca ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı, fabrikadaki hasarın tespitine çalışıldığı bildirildi.