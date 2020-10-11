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Hatay'da yangını soğutma çalışmaları sürüyor

Hatay’ın Belen ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Belen ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında soğutma çalışmaları sürüyor. Yanan alanlar ve yerleşim noktalarına olan yakınlığı helikopterle görüntülendi.


Cuma günü sabah saatlerinde Belen ilçesinde başlayan, akşam saatlerinde de Arsuz ilçesine sıçrayan orman yangınları dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. 1 uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinası ve 750 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Diğer yandan havadan incelemede bulunan helikopterler tarafından çekilen amatör kamera görüntüsünde yanan alanlar ve yerleşim yerlerine yakınlığı dikkat çekti.

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