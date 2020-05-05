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Hatay'da yaralı balık baykuşu kurtarılamadı

Hatay’da, avcılar tarafından vurulduktan sonra yaralı olarak bulunan balık baykuşu kurtarılamadı.

Hatay'da, avcılar tarafından vurulduktan sonra yaralı olarak bulunan balık baykuşu kurtarılamadı.



Samandağ ilçesinde kaçak avcılar tarafından tüfekle vurularak yaralanmış halde bulunan balık baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Türkiye'de ender görülen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balık baykuşu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Hatay'da görülen 370'inci tür olarak kaydedilen balık baykuşu, Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan tarafından da geçtiğimiz hafta Samandağ ilçesinin Yaylıcı mevkisinde görüntülenmişti.

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