Hatay'da yaralı halde bulunan şahine ilk müdahale jandarmadan

Hatay'da yol kenarında bulunan yaralı şahine ilk müdahale Hatay İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yapıldı.

Kumlu ilçesi Gülova Mahallesinde devriye görevi yapan jandarma ekibi yol kenarında yaralı şahin buldu. Ekiplerin durumu, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timine bildirmesi üzerine Olay yerine gelen TİM yaralı şahine ilk müdahaleyi yaptı. Bitkin olduğunu görülen ve sol kanadında kırık tespit edilen yaralı kuş, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Tedavi altına alınan kuşun iyileşmesi sonrası doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.