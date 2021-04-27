Hatay'da yaralı kaşıkgaga ördeğine polis sahip çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı halde bulunan kaşıkgaga cinsi ördeğe polis sahip çıktı.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Deniz Mahallesi'nde devriye görevi sırasında arazide gözü ve ayağından yaralı bitkin halde kaşıkgaga cinsi ördek buldu.

Kan kaybeden ördek ilk müdahalenin yapılması için petşopa götürüldü. Kan kaybetmesi önlenen ördek Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.