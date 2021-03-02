Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

Hatay'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 19 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet (yasa dışı bahis) suçu kapsamında il genelindeki faaliyetlerin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda 21 şüpheli şahsa ait 19 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 80 adet dijital materyal (telefon, bilgisayar, hard disk), 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ve mermiler, 2 adet tüfek, 12 bin dolar, 35 bin Türk lirası ve 5 bin riyal (yaklaşık olarak 250 bin lira) nakit para ele geçirildi.

Suç eşyalarına el konulurken, 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı.