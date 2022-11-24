Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yasadışı bahis oynatan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma çerçevesinde, İskenderun ilçesinde yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen 5 adrese baskın yapıldı. Operasyonda R.G., M.A.A., M.M. ile M.V. adlı 4 şahıs gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 8 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 7 adet flaş bellek, 4 adet sim kart, 7 bin 340 Türk lirası, 200 Dolar, 500 Riyal ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.