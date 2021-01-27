Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis suçu ile mücadele kapsamında, kentte yasa dışı bahis oynatan şahıslara ve iş yerlerine yönelik olarak 7 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen Y.E.K., B.K., K.A., Y.T., B.B., Y.G., V.A., Y.K., H.K. adlı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada, çeşitli markalarda 12 cep telefonu, 2 adet bilgisayar hard diski, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet flaş bellek, 940 TL ele geçirildi.