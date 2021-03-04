Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 5 kişi tutuklandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, yakalanan 21 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı.
21 kişi den 16 kişi serbest bırakılırken 5 kişi ise tutuklandı.