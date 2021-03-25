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Hatay'da yasa dışı bahis oynatan 6 kişi tutuklandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 6’sı tutuklandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 6'sı tutuklandı.


Samandağ ilçesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 20 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı. 20 kişiden 7 'si serbest, 7 kişi adli kontrol şartıyla bırakılırken 6 kişi ise tutuklandı.

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