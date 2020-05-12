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Hatay'da yasa dışı balık avcılarına 13 bin lira ceza kesildi

Hatay’ın Arsuz bölgesinde yasa dışı balık avcılığı yaptığı belirlenen 3 kişiye toplam 13 bin lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Arsuz bölgesinde yasa dışı balık avcılığı yaptığı belirlenen 3 kişiye toplam 13 bin lira ceza uygulandı.


İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, kafes yöntemiyle yasa dışı şekilde balık avlayan kişilere yönelik çalışma başlattı. Arsuz ilçesi açıklarında kafes yöntemi ile balık avlandığı bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, tespit ettiği 3 şüpheliye Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 13 bin lira ceza uyguladı. Ayrıca, balık adamlar tarafından denizin dibinden çıkarılan 35 kafese el konuldu.

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