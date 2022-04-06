Hatay'da yasadışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yasadışı bahis oynatan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik İskenderun ilçesinde yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen 8 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda M.K., Y.T., M.K., H.K, T.S., G.P., O.K., A.A., Y.G., D.F.A. ile H.A. adlı 11 şahıs gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 10 adet yasadışı bahis suçunda kullanılan çeşitli markalarda cep telefonu, 4 adet bilgisayar hard diski, 2 adet yaz boz not defteri ele geçirildi.