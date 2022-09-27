Hatay'da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yasa dışı bahis oynatan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik İskenderun'da 3, Arsuz'da 2 olmak üzere yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen 5 adrese baskın yapıldı.

Operasyonda M.A., A.S.A, F.K., M.K., Ö.K. ile O.A. adlı 6 şahıs gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 5 adet bahis suçunda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli markalarda cep telefonu, 5 adet sim kart, 1 adet laptop, 4 adet flaş bellek, 3 adet hafıza kartı ele geçirildi.