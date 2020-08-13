Hatay'da yaşlı çifte silahlı saldırı: 1 ölü

Hatay'da, motosikletli kişiler tarafından yolda yürüyen yaşlı çifte silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı sonucu çiftlerden biri hayatını kaybederken diğeri ise ağır yaralandı.

Olay, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evlerine doğru giden Semir ve Fatma Kiremitçi çiftini takip eden motosikletli iki şahıs, yaşlı çifte silahlı saldırıda bulundu. Ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı çiften Semir Kiremitçi (55), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma Kiremitçi'nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Miras davası üzerine yaşandığı iddia edilen silahlı saldırının ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Diğer taraftan yaşlı çiftin yakınlarının ise hastaneye akın ettiği öğrenildi.