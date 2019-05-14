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Hatay'da yavru karacayı çobanlar buldu

Hatay’da ormanlık alanda koyunlarını otlatan çoban Ali Gürlek, bulduğu 10 günlük yavru karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Hatay'da ormanlık alanda koyunlarını otlatan çoban Ali Gürlek, bulduğu 10 günlük yavru karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.


Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Sakıt Mahallesi'nde ormanlık alanda koyunlarını otlatan Ali Gürlek isimli çoban, yeni doğmuş yavru bir karaca buldu. Gürlek, annesinin köpekler tarafından parçalanmış olduğunu düşündüğü karacayı veterinere götürerek tedavi ettirdi.


Tedavi edilen ve 10 günlük olduğu öğrenilen karaca biberonla beslendikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.


Yavru karaca koruma altına alındı.

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