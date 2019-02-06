Hatay'da yayalar için farkındalık etkinliği düzenlendi

Hatay'da İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” kampanyası kapsamında Hatay İl Emniyet Müdürlüğü farkındalık etkinliği düzenledi.

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile düzenlenen farkındalık etkinliğinde Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu ve Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk vatandaşlarla birlikte yaya geçidini kullanarak etkinliğin önemine değindi.

Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın yaya önceliği bilincinin oluşturması dolayısı ile kampanya başlattıklarını belirterek, “Hayatımızda trafik önemli. 2019 yılı İçişleri Bakanlığımızca “Yaya Öncelikli Yıl” ilan edildi. Bugün “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganıyla ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturması kampanyasını başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz. Hep birlikte kampanyayı başlatarak farkındalık yaratalım" ifadelerini kullandı.

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ise yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığımız Türkiye genelinde trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” isimli bir kampanya başlatmıştır. Amacımız sürücülerin kavşak, yaya geçidi ve okul önlerine yaklaştıklarında hızlarını azaltarak önceliği yayalara vermeleri konusunda farkındalık oluşturmaktır. Biz de Emniyet ve Jandarma ekipleri ile birlikte ölümlü ve yaralanmalı trafik kazlarının azaltılması için tüm gücümüzle mücadele edip bu konudaki denetimlerimizi artırarak farkındalık yaratmaya çalışacağız” dedi.

Etkinlik Hatay'ın Yayladağı ilçesinde de gerçekleştirilirken, öğrenciler polis ekipleri ile birlikte ellerinde ki pankartlarla farkındalık oluşturmaya çalıştı. Üzerlerine polis ceketi giyen öğrenciler, dur-geç levhaları ile araçları durdurarak yayalara öncelik hakkı tanıdı.