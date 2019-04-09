Hatay'da yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde boş arazide yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıbük Mahallesi'nde boş bir arazide beze sarılı şekilde bırakılmış bebek cesedini gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından bebek cesedi sağlık ekiplerince Altınözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeğin yeni doğduğu ve kordonun daha düşmediği öğrenildi.