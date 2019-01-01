Hatay'da yeni yıl kutlamaları renkli geçti

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’nın kent meydanında büyükşehir belediyesi tarafından hazırlanan yeni yıl eğlenceleri vatandaşların ilgi odağı oldu.
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'nın kent meydanında büyükşehir belediyesi tarafından hazırlanan yeni yıl eğlenceleri vatandaşların ilgi odağı oldu. Meydanları dolduran coşkulu kalabalık, halay çekerek yeni yılı kutladı.
Polis ekiplerinin sıkı önlem aldığı yeni yıl kutlamalarında, arama noktaları oluşturularak torpil tarzı patlayıcı maddelerin geçişine engel olmaya çalıştı.
Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise havai fişekler eşliğinde vatandaşlar yeni yıla girmenin heyecanını yaşadı.