Hatay'da yılda 3 bin ton incir yetişiyor

Hatay'da yaz aylarının en lezzetli meyveleri arasında bulunan incir sezonu açıldı.

Hatay'ın Hassa ve Belen ilçelerinde üretilerek il geneline satışı yapılan incirler tezgahlarda yerini alırken, vatandaşlar da bu meyvenin tadını çıkarıyor.

Bu yıl hava şartlarının uygunluğu ve sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi incir üretimindeki rekolteyi artırırken bu durum üreticilerin yüzünü güldürdü.

Hassa ilçesindeki incir üreticileri genelde kurutmalık ve reçellik olarak inciri kullanırken karayolu üzerinde bulunan Akbez Mahallesi'ndeki üreticiler ise yol kenarlarına açılan tezgahlarda ürünleri satışa sunuyor.

Günlük ve taze olarak topladıkları incirleri yoldan geçenlere satan köylüler, bu yıl incir piyasası ve kalitesinden oldukça memnunlar.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Hatay'da toplam 3 bin ton incir üretimi olduğunu ifade ederek, ”Bursa ve sarılop dediğimiz incir çeşidi bölgemizde yetişiyor. Hassa ilçesinde ise Yılda 500 ton incir yetiştirilmekte ve Hatay'a incirin katkısı ise yılda 15 milyon TL'dir” diye konuştu.

İncir hasadına katılan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Hassa ilçemiz incir ve üzümleriyle meşhur bir ilçemizdir. İlçemiz son yıllarda İncir ve üzümde Türkiye'de önemli bir yere sahip o yüzden tüm herkesi özellikle tadı ve aromasıyla diğer incirlerden farklı farklı olan susuz incir dediğimiz inciri yemeye davet ediyorum” dedi.

Hassa Belediye başkanı Mehmet Karataş ise Hassa'da yetişen incirin toplandıktan sonra Türkiye'nin çeşitli illerine sofralık olarak gittiğini ifade etti.