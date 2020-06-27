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Hatay'da YKS heyecanı

Türkiye genelinde olduğu gibi Hatay’da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşanırken, sınava giren öğrenciler ve veliler arasında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlendi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Hatay'da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşanırken, sınava giren öğrenciler ve veliler arasında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlendi. Üniversite adayları sınavda ter dökerken, aileleri de okulların dışında büyük heyecan yaşadı.


Korona virüs tedbirleriyle yapılan YKS'nin ilk oturumu bugün sabah başladı. YKS sınavı boyunca kentte sokağa çıkma yasağı uygulanırken, üniversite sınavına girecek olan çocuklarını aileler özel araçlarıyla sınav merkezlerine götürdü. Kentte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanmaması için Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavşaklarda tedbir aldı. Saat 10.15'te başlayan ilk oturum için sınav merkezlerine giden adayların girişte ateşlerinin ölçülmediği gözlemlendi.


Ardu Başgülşen adlı öğrenci sınav çıkışı, "Matematik, Tarih ve Din Kültürü kolaydı, ama Türkçede gerçekten zorlandım" dedi.


Ahmet Cem Sağsız ise "Çok zor bir sınavdı, inşallah barajı geçebiliriz. Bence öğrencilerin seviyesinde bir sınav değildi" dedi.

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