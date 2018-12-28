Hatay'da yoğun tank sevkiyatı

Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacağı operasyon için Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden polis eskortu eşliğinde hareket eden 40'a yakın askeri araç, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Kilis'e doğru hareket etti.

Türkiye'nin Fırat'ın Doğusu'na yapacağı operasyon için hazırlıklar devam ediyor. Çeşitli birliklerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesi sınır birliklerine gönderilen tank yüklü askeri araçlar, buradan da Kilis karayoluna doğru harekete geçti. Kırıkhan ilçesinde gün boyu yoğun tank sevkiyatı olacağı bildirildi.

Tankların Suriye sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi.