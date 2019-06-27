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Hatay'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 7 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün tır ile çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün tır ile çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Hatay'a gitmekte olan Ş.P.'nin (50) kullandığı 21 GS 925 plakalı yolcu otobüsü, Dörtyol ilçesi otoban bağlantı yolunda N.D.'nin (45) kullandığı 31 V 9641 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otobüs şoförü ile 6 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi, 112 ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 yaralının taburcu edildiği, 4 yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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