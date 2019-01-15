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Hatay'da yollar nehre döndü

Hatay’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yolları adeta nehre çevirdi.

Hatay'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yolları adeta nehre çevirdi.


Sağanak yağış Antakya, Defne ve Samandağ ilçeleri başta olmak üzere il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı caddelerde yağışların da etkisiyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.


Önceki günlerde baraj kapaklarının açılması sebebiyle tek yönü suyla dolan Hatay Havaalanı yolunun diğer yönü de şiddetli yağışın etkisi altında kaldı. Ekipler havaalanının gidiş ve dönüş yönleri kapanmaması için seferber oldu.


Dozerler ve karayolları ekipleri alanda çalışmalarını sürdürüyor.

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