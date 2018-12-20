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Hatay'da zabıta ile esnaf arasında gerginlik

Hatay’da denetim yapan zabıta ekipleri ile esnaf arasında gerginlik yaşandı.

Hatay'da denetim yapan zabıta ekipleri ile esnaf arasında gerginlik yaşandı.


Merkez ilçe Antakya'da Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, işletmelerin yollara koyduğu tezgahları kaldırmasını istedi. Uyarılara tepki gösteren esnaf ile zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Tezgahlarını kaldırmak istemeyen esnaf zabıtaya tepki gösterirken, tarafları polis sakinleştirdi. Olay sonrası zabıta şefi ile bir esnaf ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Zabıtanın tutumuna sinirlenen esnaf, meyve ve sebzelerini yola döktü.

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