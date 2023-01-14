Hatay'da zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

Hatay'da zehir tacirlerine yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik İ.A. ve H.A. isimli şahısların yaşadığı Çaylı Mahallesinde bulunan ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 2 adet payp, 1.8 gram eroin, 0.7 gram esrar, 2.1 gram metamfetamin, 73 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 215 lira nakit para, 15 adet çeyrek ve 8 adet yarım altın ele geçirildi.

Operasyonda, ikamette bulunan M.O.T, H.A., Y.K., Y.A. ile i H.A. ve İ.A. isimli şahıslar adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.