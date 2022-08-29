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Hatay'da zeytin bahçesine kenevir eken kişi gözaltına alındı

Hatay’ın Defne ilçesinde zeytin bahçesi içerisine ekili 169 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde zeytin bahçesi içerisine ekili 169 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Hatay İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi. Defne İlçesi Koçören Mahallesinde ikamet eden Ö.D. isimli şahsın zeytin bahçesinde Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen 169 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Ö.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

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