Hatay'da ‘Zeytindalı Festivali' düzenlenecek

Hatay'da "Zeytindalı Feztivali" düzenlenmesi için ilk adım atıldı.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen imza töreninde ‘Zeytindalı Festivali Yolunda' projesinin yöresel ürünler konusunda farkındalık oluşturacağına dikkat çekilirken teknik ve destek için DOĞAKA ile protokol imzalandı.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ‘Zeytindalı Festivali Yolunda' projesinin teknik destek programının kabul edildiğini belirterek, “Bilindiği üzere bir festival yapılsın ve tüm Hatay'ı kapsasın konusu gündeme geliyordu. Bu projenin amacı Hatay'a ait zenginliklerin festival çatısı altında doğru bir konumlandırma ve çekici bir imaj sergilenerek yöresel kültürümüz, yeni teknoloji, tanıtım ve pazarlama stratejisi vurgulamak, yöresel ürünlerimiz konusunda farkındalık oluşturmak, şehrimizi gastronomi turizminde bir çekim noktası haline getirmek. Festival organizasyonu konusunda danışmanlık desteği alacağız. Proje bütçesi 30 bin lira ve festival organizasyonu konusunda 3 kişilik ekip şehrimize gelerek yol haritası hazırlayacaklar. Hazırlanan festival yol haritası operasyona hazır hale getirilerek, festival koordinasyonundan sorumlu kuruma teslim edilecek” dedi.

Coğrafi işaretli ürünlerin kazandırılması konusunda da öncü kuruluş olduklarını dile getirerek “Antakya Künefesi”nin coğrafi işareti Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alındığına dikkat çekti.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ayrıca Hatay Biber Salçası Hatay Nar Ekşisi, Antakya Tuzlu Yoğurt, Antakya Kağıt Kebabı, Antakya Kabak Tatlısı, Samandağ Ney Kamışı, Antakya Ceviz Reçeli, Hatay Halhalı Zeytini, Antakya Carra Peyniri, Samandağ Biberi gibi ürünlerin de coğrafi işaretlerinin alınmasına yönelik DOĞAKA ile “Coğrafi İşaret Tescili ve İşbirliği Protokolü” imzalanacağını söyledi.

DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ise Zeytindalı Festivali'nin yapılan festivallerin bir üst çatısı görevini göreceğine dikkat çekerek, “Bölgemizi geleceğe hazırlama yolunda gerek tanıtım, gerek işbirliği gerekse potansiyel yatırımların gelişmesi konusunda çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. İlimizde süre gelen birçok festivalin tek çatı altında birleştirilmesini ortaya koymuştu. Zeytindalı Festivali sahip olduğumuz festivallerin bir üst çatısı görevini görecek. Teknik destek kapsamında hazırlanan bu projeyi sahip olduğumuz finansman araçları ile destek veriyoruz” dedi.