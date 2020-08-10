Hatay'da zeytinlik alanda korkutan yangın

Hatay’ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındıEdinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Büyükçat Mahallesinde bulunan zeytinlik arazide henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Büyükçat Mahallesinde bulunan zeytinlik arazide henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını rüzgarın etkisiyle zorlukla kontrol altına alındı.