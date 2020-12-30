Hatay'da zeytinlik yangını 5 saatte kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerince 5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Vakıflı Mahallesi bulunan zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Zeytinlik alandaki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu 5 saat sonra kontrol altına alındı.