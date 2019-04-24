Hatay'da zeytinyağı çalan 3 kişi yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zeytinyağı çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir bakkaldan 60 kilo zeytinyağı çalan R.G., S.G. ve Y.M., Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yapılan GBT sorgusunda zanlılardan Suriye uyruklu Y.M.'nin 2015 yılında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan Kilis Emniyet Müdürlüğünce arandığı, R.G.'nin ise ev ve iş yeri hırsızlıklarından birçok dosyasının bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alının 3 zanlı adliyeye sevk edildi.