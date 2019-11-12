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Hatay'da zeytinyağı fabrikalarına sıkı denetim

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde zeytinyağı üretim fabrikalarını denetledi.


Vatandaşların temiz ve sağlıklı gıda ürünlerine ulaşabilmesi için fabrika ve üretim yerlerinde rutin kontrol ve denetim gerçekleştiren Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, zeytin hasadı döneminde zeytinyağı fabrikalarına sıkı denetim kararı aldı.


İl genelinde zeytin hasadının başlaması ve zeytinyağının yapımına başlanmasıyla birlikte sıkım fabrikalarında denetim gerçekleştiren Büyükşehir ekiplerinin sıradaki durakları Antakya ve Samandağ'daki fabrikalar oldu. Büyükşehir zabıtaları ile Veterinerlik, Gıda Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı gıda mühendisleri, zeytin sıkımı ve zeytinyağı üretiminin yapıldığı fabrikalarda hijyen ve uygunluk kontrolü yaptı.


Denetimlerin vatandaşların sağlığını ve haklarını korumak için yapıldığını ifade eden Büyükşehir ekipleri, mevzuata uygun hareket eden iş yeri yetkililerine teşekkür etti. Vatandaşların sağlığını tehlikeye düşürecek hiçbir duruma izin vermeyeceklerini ifade eden yetkililer denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

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