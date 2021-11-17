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Hatay'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kırıkhan - Kurtlusoğuksu yolunda meydana gelen zincirleme kazada sürücüleri belirlenemeyen 27 AHF 718, 31 MJ 042, 31 R 4024 ve 31 NAA 06 plakalı otomobiller çarpıştı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri araçlardaki 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Kazaya karışan araçlar çekildikten sonra yol trafiğe açıldı.

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