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Hatay'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Hatay’da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Hatay'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.


Kaza, Antakya-Yayladağı karayolu Harbiye mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkasında römork bulunan 31 ZH 026 plakalı traktör, 31 DM 250 ve 31 EB 628 plakalı otomobillerle 31 S 0057 plakalı içi boş öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Antakya-Yayladağı karayolu bir süre sonra tekrar açıldı.


Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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