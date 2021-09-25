İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Samandağ-Antakya karayolu üzerinde bulunan Değirmenbaşı mevkii üzerinde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.