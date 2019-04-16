İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hatay'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Hatay’da zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi.

Hatay'da zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. 3 yaralının bulunduğu kaza sonrasında trafik kısa süreli olarak felç oldu.


Edinilen bilgiye göre, merkez Antakya ilçesi Çevre yolunda adliye binası yakınında aynı istikamette ilerleyen 7 araç birbirine girdi. Zeminin ıslak olmasından dolayı, yaşandığı düşünülen kazaya 5 otomobil, 1 öğrenci servisi ve 1 de kamyonet karıştı. Yaşanan kazada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralanan kişiler ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, karayolunda bir süre trafik akışında aksamalar yaşandı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, araçları yol kenarına çektirerek, trafik akışını yeniden sağladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.