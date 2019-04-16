Hatay'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Hatay'da zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi. 3 yaralının bulunduğu kaza sonrasında trafik kısa süreli olarak felç oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Antakya ilçesi Çevre yolunda adliye binası yakınında aynı istikamette ilerleyen 7 araç birbirine girdi. Zeminin ıslak olmasından dolayı, yaşandığı düşünülen kazaya 5 otomobil, 1 öğrenci servisi ve 1 de kamyonet karıştı. Yaşanan kazada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralanan kişiler ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, karayolunda bir süre trafik akışında aksamalar yaşandı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, araçları yol kenarına çektirerek, trafik akışını yeniden sağladı.