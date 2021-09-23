İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Samandağ - Antakya karayolu üzerinde bulunan Yeşilköy mevkii üzerinde iddiaya göre D.G. idaresindeki 31 E 2261 plakalı kamyonun freni boşaldı. Bu sırada önünde bulunan 1 kamyonete daha sonra 3 otomobile çarptı. Zincirleme kazada otomobil sürücüleri E.D, C.F, C.F ve diğer ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü yaralandı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.