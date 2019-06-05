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Hatay'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki seyir halinde bulunan A.A. yönetimindeki 31 RG 999 plakalı araç, önünde bulunan H.A idaresindeki 31 AHB 02 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, H.A.'nın kullandığı otomobil de yine önünde bulunan Y.Y. yönetimindeki 31 AAK 012 plakalı otomobile çarptı. 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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