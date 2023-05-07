Hatay'daki 4.7 büyüklüğünde deprem anları kameralara yansıdı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem hem güvenlik kameralarına hem de bir çocuğun telefonla çektiği görüntüye yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 11.36'da Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.88 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Hatay genelinde ve Adana ile Osmaniye'nin de bazı ilçelerinden hissedildiği bildirildi.

Deprem anları Erzin, Kırıkhan ve Payas ilçelerinde güvenlik kameralarına da yansıdı. Erzin'deki kasapta deprem anında hem çalışanların hem de müşterilerin kaçışma anı görüntülerde yer aldı. Kırıkhan ilçesinde de bir kuruma ait güvenlik kamerasına sarsıntının şiddetini gösteren görüntüler yansıdı. Payas'da da dışarda oturan iki şahsın kaçışması yer aldı.

Öte yandan, Dörtyol ilçesinde de cep telefonu ile müzik dinleyip kayıt yapan Medya Demir de deprem anlarını kaydederek, ailesini uyarıp mutfaktan çıkarttı.