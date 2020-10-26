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Hatay'daki çatışma ve patlama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada patlama meydana geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada patlama meydana geldi. Teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken, diğerinin kaçtığı iddia edildi. Teröristlerin kullandığı otomobil ise terkedilmiş olarak bulundu.


Olay, İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinde polis ekipleri Payas'ta uygulama noktasına saldırı girişiminde bulunan teröristlerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Otomobilde bulunan 2 terörist ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında araçta patlama meydana gelirken, olayda İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve 2 vatandaş yaralandı. Teröristlerden biri etkisiz hale getirilirken, diğerinin ise kaçtığı iddia edildi. Hatay'da polis ekipleri şehrin tüm noktalarında önlem alırken, teröristlerin kullandığı otomobil terk edilmiş olarak bulundu.

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