Hatay'daki dağ ceylanlarının sayısı 921'e çıktı

Türkiye'de sadece Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçelerinde yaşadığı belirlenen, nesli tükenme tehlikesi altındaki "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının sayısı 921'e yükseldi.

İsrail dışında sadece Kırıkhan ve Kumlu ilçeleri arasındaki Suriye sınırı bölgesinde bulunan, 2009 yılında yapılan ilk sayımda 150 civarında olduğu belirlenen Hatay'daki dağ ceylanlarının sayısında her geçen yıl artış yaşandı. Bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekiplerince yapılan envanter çalışmasında, 2018'de 757 olan dağ ceylanı sayısının son yapılan sayımla yüzde 22'lik artışla 921'e ulaştığı tespit edildi.

"Sayılarının artması sevindirici"

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Ergün, "Buradaki tehditlerden bir tanesi bölgede bulunan özellikler taş ocakları ve çimento fabrikası yapılmasıydı. Şuan bölgede bir kısım taş ocakları ve beton üretim merkezleri var ve bu merkezlerdeki patlama esnasında 2 dağ ceylanını öldü. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor ve koruma çalışmalarının tam olarak sonuçlandırılabilmesi içinde bölgede korunan alan olarak ilan edilen yerdeki bütün faaliyetlerin durdurulması gerekiyor” dedi.

Vatandaşın koyun otlatma gibi tarım işleri yapmasının rutin şekilde devam edeceğini belirten Prof. Dr. Ergün, “Üretim istasyonunu burada oluşturulduktan sonra 13 bin hektarlık, 4 ilçenin sınırları olan bir alan korunan alan olarak ilan edildi. 2009 yılında yapılan ilk resmi sayımda 150 civarındaki dağ ceylanları 2020 Ocak ayında yapılan sayımda ise 921 çıktı. Bu çok sevindirici ve çok olumlu. Türkiye'de bir türün korunması ile ilgili yapılmış en güzel çalışmalardan bir tanesi” diye konuştu.