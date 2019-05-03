Hatay'daki DEAŞ operasyonu

Hatay'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Mayıs öncesinde terör örgütü DEAŞ adına eylem yapabilme ihtimali olan, Türkiye'de örgütsel irtibatları bulunan, eleman temini alanında faaliyet yürüten, sınırdan yasa dışı geçişleri organize eden ve yurt içinde bunların farklı illere gönderilmesini sağladığı değerlendirilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler şüphelilerin yakalanmasına yönelik Hatay'ın Antakya, İskenderun, Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyerek 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyaller, Türkçe ve Arapça yazılı dokümanlar ele geçirildi.

Zanlılar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.