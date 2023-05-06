Hatay'daki feci kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi, 32 kişi yaralandı

Hatay'da freni patlayan kamyonun önündeki araçlara çaparak asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana daldığı feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kazada 32 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Olay, Hatay'ın Antakya ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İskenderun tarafından Antakya istikametine giden 34 DF 6798 plakalı kamyonun freni patladı. Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon diğer araçları da sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü. 4'ünün yandığı 12 aracın hasar gördüğü olaya itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri müdahale etti.

Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiği öğrenildi. Kazada 32 yaralının ise Hatay ve İskenderun ilçesindeki hastanelerde tedavi altında alındığı bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.