Hatay'daki göçmen çocuklara kıyafet yardımı

Hatay'da çadırda yaşayan göçmen çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.

Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan göçmenlere yardım eli uzatma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çadırda yaşayan Suriyelilere Hatay Yardımlaşma Derneği ve Belçika'da yaşayan Müslümanların oluşturduğu "Helping Hands Belgium" derneği tarafından kışlık elbise, ayakkabı, mont, kaban, kazak ve pantolon gibi giysiler dağıtıldı.

Helping Hands Belgium derneği temsilcisi Alican Ünal yaptığı açıklamada, “Buradan Belçika'da yardımlarını esirgemeyen Türk halkına ve Belçika halkına teşekkür ediyorum” dedi.