Hatay'daki orman yangını büyük oranda kontrol altında

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale aralıksız devam ederken, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı öğrenildi.

Dörtyol ilçesi Şifalısu mevki ormanlık alanda gündüz saatlerinde TEM otoyolu yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına almak için havadan 2 helikopter, karadan ise 50 arazöz ve su tankı, 5 dozer ve 250 personel ile yangını kontrol altına almak için çalışma başlatılmıştı. Havanın kararması ile havadan yürütülen çalışmalara ara verildiği yangında karadan yapılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Vatandaşlardan ekiplere su ve gıda desteği

Yangının kontrol altına alma çalışmalarına vatandaşlar da büyük destek veriyor. Vatandaşlar traktörlerin arkasına taktıkları su tanklarıyla müdahale eden ekiplere su desteğinde bulunuyor. Söndürme çalışmalarına katılan araçların sevk edildiği Kuzuculu Mahallesi Deliçay köprüsü önünde bulunan alana akın eden vatandaşlar ve STK'lar yangınla mücadele eden personellere su, ayran, yanık merhemi, ağrı kesici, gıda desteğinde bulunuyor.

Büyük oranda kontrol altında

Büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilen yangını söndürme çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) da destek verirken, vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

MSB: 160 personel görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Valiliği'nin talebi üzerine Dörtyol ilçesinde başlayan yangına müdahale için 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan 160 personel görevlendirilmiştir" denildi.